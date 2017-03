Erakonnad on kohalike inimeste ja mõtete kogum

Jaanus Marrandi

Türi valla elanik, riigikogu liige

Kahjuks ei tunne ma aga kodanikuaktivist Meelis Tammet. Kahjuks seepärast, et tahaksin talle silma vaadata. Tahaksin näha, kes on nii tark, et teab, kuidas saadikud käivad riigikogus ainult aega surnuks löömas.

Mina pole üheski ametis aega surnuks löönud, ei enne põllumajandusettevõtluses töötades ega nüüd riigikogu majanduskomisjonis ja samal ajal kodukoha probleemidega tegeledes. See kõik ei vaja mingeid üliinimlikke võimeid, nagu kodanikuaktivist Tamme kahtlustab, vaid sihikindlust ja aja täpset plaanimist. Ja kui tema arvab, et «tavaliselt saavad mitme kohustusega hakkama need, kelle eest suurem osa tööst lõppkokkuvõttes ära tehakse», siis see kodanik ei tea elust ega poliitikast küll mitte midagi.

Tegelikult on ikka nii, et mitme kohustusega saavad hakkama need, kes tahavad ja suudavad seda kõike ise teha. Need, kes teiste turjal liugu lasevad, libisevad kiiresti pildilt välja.

Kui ma aga loen, kuidas kodanikuaktivist Tamme vastandab erakondi, kes ei tea kohalikest asjadest midagi, ja valimisliite, kes teavad täpselt, kuidas kohalikku elu edendada, siis tundub, et autor kas on gümnaasiumis kodanikuõpetuse tunnid vahele jätnud või ajab teadlikku valejuttu. (Kui ma nüüd liiga tegin, siis palun vabandust, kuid seni pole suudetud piisaval määral tõestada ka vastupidist – JM)

Parlamendi- ja erakonnakolleeg Helmen Kütt meenutas hiljaaegu Postimehes, et ega erakonnad ole saatanast. Tõepoolest, erakondade liikmeskond ongi ju kohalike inimeste ja nende mõtete kogum, mis seob ühte kohalike inimeste mured ja lootused.

Kohalikel valimistel ei suuda õnnestuda ükski proovireisija, kes end Tallinnast sõbra juurde Türile või Olustverre korraks sisse kirjutab. Ole sa kui kõrge poliitik tahes, kohalikel valimistel saad edukas olla vaid siis, kui kohalikud inimesed sinusse usuvad.

Ja lõpetuseks kahest toolist. Minule on see arusaadav, kui riigikogu liige hoiab oma kodukohaga tihedat sidet ka sellega, et on tegev sealses volikogus. Kui tal selleks jaksu on. Nii jõuavad kohalikud mõtted otse Toompeale ja selgitused keskvõimu otsustustest (või ka otsustamatusest) kiiresti kohapeale, kus sügisest hakkavad elu juhtima suured ja loodetavasti konkurentsivõimelised omavalitsused.

Selline ühine mõtteruum ongi Eestis – kui nüüd president Kaljulaidilt sõnu laenata – nagu minakildudest põimitud vits­punutis.