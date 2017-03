Valla suhtumine kallutas ettevõtjat rajama Imaverre 7,8-miljonilist rapsitehast

Kuhu ühistu liikmed praegu õlikultuuride seemet viivad?

Igaühel on oma lepingud erinevate ühistutega ja need, kes ei kuulu ühistusse, müüvad seemne turul kõige paremale hinnapakkujale. Nii see kauplemine Eestis käib.

Mitu töökohta on tulevases rapsitehases?

Meie rapsitehas vajab 11 peamiselt spetsiifiliste oskustega inimest, mis tähendab head haridust. Huvi tehases töötamise vastu on suur. Paarikümne inimese elulookirjeldus on mul juba kaustas. Kõik on kohapealsed inimesed, ei kuskilt väljastpoolt.

Lisaks veel kaudsed töökohad, nagu transport ja logistika. Siingi on ettevõtted andnud teada, et soovivad koostööd teha. Piirkonnale annab tehase ehitus kindlast palju juurde. Olen veendunud, et kui maksad ennast harinud inimesele väärilist tasu, siis pole teda leida raske. Regioonis Adavere, Imavere, Põltsamaa, Paide, Türi leidub meile sobilikke inimesi.

Kuidas edenes koostöö Imavere vallavalitsusega?

Mul puudus pikka aega koostöökogemus mõne kohaliku omavalitsusega, kuid Imavere üllatas mind oma tegusa ja professionaalse suhtumisega. Nende suhtumist ettevõtjasse võib kõigile eeskujuks tuua. Nii ongi üks väikevald suutnud endale tuua innovaatilisi tööstusi, nagu seal meid juba ees ootavad.

Meiegi tehas tuleb ainulaadne, sest paneme rõhku kvaliteedikontrollile ja kasutame mehhanisme, mida mujal Euroopas veel ei kasutatagi.

KOMMENTAAR

Jüri Ellram

Imavere vallavanem

Kõige alus on maa. Saime 15 aastat tagasi erandkorras valitsuse otsusega 25 hektarit maad, mille krundistasime ja jätsime enamiku sellest tööstusmaaks. Ehitasime kommunikatsioonid ja aastatega on piirkonda välja ehitatud ka elektrivõimsused. Nii on meil olemas kõik eeldused selleks, et kuuldes mõne ärimehe vajadusest leida tootmise alustamiseks Kesk-Eestist maad, asuda nendega läbirääkimistesse.

Nii kutsusin kohapeale oma mõtetest rääkima ka OÜ Farm In Production juhatuse liikme Urmas Palloni. Kohe sai selgeks, et tegemist on tõsise äriga. Imavere on traditsiooniliselt olnud põllumajanduspiirkond ja kavandatav investeering sobib piirkonda hästi.

Neile sobis ka meie tööstuspiirkonna ala, kus nad esialgu valisid välja Mulgimehe lähedale jääva üle kolmehektarise kinnistu. Vajadusel on samas kõrval kahehektarine krunt, millel on küll mõningane elektripiirang.

Lõime Palloniga käed kinnituseks, et võtame partneritena asja tõsiselt. See oli alus, et hakkame vallas tõsisemalt ehitusloa väljaandmise protseduuridega tegelema. Juba eelmise aasta jaanipäeva paiku asusime krundi detailplaneeringut ette valmistama, et valda saaks ehitada rapsitehase. Rääkisime ümbruses olevate suvekodude omanikega, kellelgi polnud selle vastu midagi.

Mitu äriplaani on meil veel töös, näiteks võimalik Favora tankla tööstuspiirkonda tulek, kuid mida aeg edasi, seda skeptilisem ma nende suhtes olen. Ümberringi on tanklate konkurents juba liiga suur. Pigem näen, et Neste võiks tulla Mäo ristist ära Imavere kanti. Kõik ideed ei jõuagi teostuseni ja ka see on elus tavaline. Nii nagu seegi, et kõige alus on omavaheline aus suhtlus.

Ulatuse ja mahu poolest on OÜ Farm In Productionsi rapsitehas vallas kolmas tööstuslik suurettevõte Stora Enso Imavere saeveski ja Granul Investi kõrval. Mina rõõmustan, kui rajatavasse ettevõtmisse ka ainult paar Imavere inimest seal tööd leiab.