Lasteaed tunneb puudust õmblusmasinast

"Sel aastal on meil plaanis uuendada rahvariideid ja õmmelda erinevaid kostüüme. Ka õmbleja on meil olemas, kuid puudust tunneme töökorrast masinast. Kui sul või sinu tuttaval on seismas masin, mis ootaks uut omanikku, siis palun võta ühendust Lokuta lasteaiaga," annab lasteaed oma Facebooki lehel teada.