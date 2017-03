Tiina Oraste valiti IRLi Järva osakonna juhiks

IRL Järva osakonna seitsme liikmelisse juhatusse valiti lisaks Orastele veel Kalju Kertsmik Albust, Jüri Ellram ja Viljar Paidu Imaverest, Aivar Murumaa Järva-Jaanist, Aivar Põldvee Karedalt ja Triin Pobbol Koerust.

„Äsja valitud juhatus on laiapõhjaline ja meie inimesed esindavad loodavas vallas oma kodukoha huvisid Imaverest Albuni. Asutamiskoosolekul saigi lepitud kokku, et kõige olulisem on panustada kodukoha arengusse ja seejärel võetakse sihiks hea valimistulemus oktoobris,“ selgitas Oraste.

Ta ütles, et Järva vallavanema kandidaati veel ei valitud. „Kõik koosolekul osalenud olid ühte meelt, et täna ja praegu on oluline leppida valdadel kokku viimaste detailideni ühinemine ning vallavanemaks kandideerimine lisab asjatut pinget protsessile. Sellega pole kiiret ja see otsus tuleb teha üheskoos valimisnimekirjas. Hetkel on IRL-l meeskond kellega koostöös valmistuda valimisteks ja minna erakonna nimekirjaga välja,“ lõpetas Oraste.