Väljakutsele teel olnud päästeauto sõitis teelt välja

Järvamaa päästepiirkonna juhataja Arvi Luuk ütles, et autos oli neli päästjat, kellest kolm said kannatada. Esilagsetele andmetel said kaks meest põrutada ning ühel oli käeluumurd ja kiirabi toimetas ta Tallinna operatsioonile.

Luuk tõdes, et päästeauto võis saada nii palju kannatada, et see tuleb maha kanda. „Auto autoks, kõige tähtsam, et mehed saavad terveks ja tagasi tööle,“ sõnas ta.

Luuk tõdes, et täna õhtul olid teed Järvamaal väga libedad ning lisaks päästeautole lõpetas ligiduses kraavis veel neli või viis autot.

Kükital päästeautoga juhtunud liiklusõnnetusest sai Häirekeskus teate kell 17.53. Õnnetusest andsid päästjad raadioside kaudu ise teada ja palusid abi. Sündmusele reageerisid kaks kiirabi, Türi päästekomando päästjad ja politsei.

Õnnetuse täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Kaks tundi pärast õnnetust oli antud teelõik Tallinn-Tartu maanteel endiselt libe.

Arvi Luuk kinnitas pärast õnnetust, et Türilt toodi Paidesse asendusauto ja uus meeskond on valves.