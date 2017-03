Riidetuba asub aadressil Pärnu tn 56 ning tuppa on oodatud nii need, kel on liigseid, kuid kasutuskõlbulikke rõivaid, jalatseid, mänguasju või spordivahendeid, millega nad soovivad toetada lasterikkaid peresid.

Riidetuba avatud igal kolmapäeval kella 17.-18.30.

Ettevõtmise eestvedaja, kuuelapselise pere isa Allar Reivik täpsustas, et Riidetuba asub II korrusel kabinetis 213 ja siseneda tuleb majja hoovi poolt. Lähemat teavet saab telefonidel ühenduse juhatuse liikmeilt Kristilt 5810 4955 või Allarilt 5392 1183.