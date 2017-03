* Järgmisel sügisel algab Paides koolireform ja kahe uue kooli ehitus. Juba praegu teeb linnavalitsus ettevalmistusi, millistele asenduspindadele riigigümnaasium ja Paide ühisgümnaasiumist tekkiv põhikool selleks ajaks kolida.



* Üleeile Lääne-Virumaad külastanud riigihalduse minister Mihhail Korb märkis, et valitsuselt ühinemisettepaneku saanud omavalitsusel on õigus esitada põhjendatud eitav seisukoht, kuid võimalike erandite tegemise kohta kuigipalju lootust ei andnud.



* Vaevalt jõudis küünlaümbriste jaht selleks korraks läbi saada, kui Paide gümnaasiumi IIb klassi poiss Virko Maasik pani kõrvale esimesed alumiinimist ümbrised järgmiseks aastaks. Küünlaümbriste jahi käigus kogus Virko 8380 alumiinimist küünlaümbrist ja oli sellega maakonna parim üksikkoguja põhikoolide I–VI klasside arvestuses. Patareisid korjas ta ka, aga neid tuli veidi üle saja.



* Koeraomanikud kutsusid vallaametniku valgustatud suusaraja poolest tuntud Tolli metsa, et näidata talle, kuhu nende meelest sobib kõige paremini ka maakonnas esimene kümne atraktsiooniga koerte treening- ja mänguväljak.



* Teisipäeval suurenes Türi ühisgümnaasiumis õpilaste arv ligi kuuekümne õpilase jagu, sest just nii palju üheksandate klasside õpilasi oli tulnud uurima edasiste õppimisvõimaluste kohta.



* Valgamaal nädalavahetusel peetud 13. Eestimaa talimängudel tuli alla 40 000 elanikega maakondadest parimaks Järvamaa. Alla 2000 elanikega valdadest osutus sportlikemaks Ambla vald. See kõik sai suuresti teoks üliheade suusatamistulemuste tõttu.