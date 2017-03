Pärdi muusikaaias käivitub suvel kontserdisari

"Põhirõhk on klassikalisel muusikal," selgitas Paide Kultuurikeskuse direktor Ülle Müller. "Samuti võib tulla oma piknikukorviga. Augustikuu kontsert on planeeritud spetsiaalselt Arvamusfestivali ajaks, et linna saabuvad külalised leiaksid samuti tee muusikaaeda."

16. mail esinevad muusikaaias viiuldaja Kristina Kriit ja tšellist Levi-Daniel Mägila, 13. juunil astuvad üles Andreas Lend (tšello) ja Allan Jakobi (akordion). 11. juulil kuuleb Paides akordioniduot Henri Zibo ja Mikk Langeproon ning 11. augustil esineb saksofonikvartett SaxEst.

Linnapea Siret Pihelgase sõnul näitab eelolev suvehooaeg, kuidas muusikaaed kontserdipagana tööle hakkab. "Muusikaaed on saanud palju positiivset vastukaja ning huvi kontsertide vastu on väga suur. Ootan huviga aega, kui saame aeda näha suveroheluses, lilleilus ning täidetuna muusikast," lisas ta.

Lisaks piknik-kontsetidele on muusikaaias plaanis korraldada ka Eesti taasiseseisvumispäeva kontsert, esialgsete plaanide järgi astub 20. augustil üles Birgit Õigemeele trio.