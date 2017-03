Ühisgümaasiumis läheb meisterdamiseks

Kuldnokad on lõokeste ja rästaste kõrval ühed meie esimesed kevadekuulutajad laululindude peres. Nagu nad juba on pooleldi linnalinnud, on mõned neist suutnud soojadel talvedel ka Eestis talvituda. Enamasti saabuvad nad siiski Eestisse märtsi esimesel poolel või keskel. Nii ka tänavu. Inimasulad ja tehispesad on kuldnokk ammu ja meelsasti omaks võtnud. Mis ei tähenda seda, et kui inimesed talle lauajuppidest kasti kokku ei lööks, siis ta pesitseda ei saaks: siis otsib kuldnokk linnapargist või metsatukast tühja puuõõnsuse või siis rähni vana eluaseme ning vooderdab sinna pesalohu. Peaasi, et pesa oleks kinnine – kuldnokk on suluspesitseja. Milline peaks pesakast olema, selle kohta leiab näpunäiteid paljudest linnuraamatutest. Siin näha olev joonis pärineb vene ornitoloogi Blagosklonovi 1957. aasta käsiraamatust. Selge on see, et üht ja universaalset kastitüüpi pole: nii nagu on inimestel eri arusaamad ilust ja otstarbekusest, eks nii ole ka lindudel. Laske aga fantaasial lennata. Arvestama peab vaid seda, kui suurele linnule me korteri teeme.

FOTO: Kaarel Aluoja erkaogu