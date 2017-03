Vikingit ootab järjekordne kodumäng

Kui Viking on hetkel tugevamas vahegrupis kuuendal, siis vastased on neljandal kohal. Kui kohad ei muutu, siis vastavalt meistrivõistluste juhendile ootakse Paide Viking Window kahe võiduni peetavates veerandfinaalides ees alagrupi kolmas meeskonnaks (hetkel on selleks BC Tartu).

Nõrgemas vahegrupis viiendat kohta hoidva Ambla SK jaoks on selleks aastaks mäng esiliiga kõrgemate kohtade peale lõppenud. (JT)