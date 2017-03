Isamaa ja Res Publica Liit valis Paide osakonnale juhi

Feštšini ütles, et üldkoosolekul moodustati kolme omavalitsuse piires IRLi Paide linna osakond ja valiti laiapõhjaline meeskond, kes seda vedama hakkab.

Juhatusse kuuluvad Ivi Kukk, Kristina Lill, Riina Lillemaa, Ants Hiiemaa, Andrus Tull, Viktor Kasak, Andres Jalak, Raivo Raja, Martin Lindre, Jüri Kaugerand ja Priit Värk.

«Lähikuudel on meie eesmärk valmistuda sügisel tulevateks valimisteks, koostada parim programm ja anda Paide linna arengule hoogu juurde. Seekord oleme uues olukorras, sest lisaks linnale on ka Paide ja Roosna-Alliku vald meiega ühes omavalitsuses ning hakkame üheskoos sama asja ajama,» selgitas ta.

Feštšin sõnas, et IRLi linnapea ja volikogu esimehe kandidaat valitakse järgmisel koosolekul ning koos valimisnimekirja kuuluvate inimestega.