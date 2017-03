Maanteeamet kuulutas välja riigihanke Kose-Ardu neljarajalise lõigu ehituseks

Maanteeameti peadirektori asetäitja ehituse ja arengu alal Kaupo Sirk küll tõdeb, et Kose-Mäo neljarajalise maantee ehitus on mahukas, ent kõrge tasuvusega ning inimelusid säästev. «Sotsiaalmajanduslikuks tasuvuseks on hinnatud 10 miljonit eurot aastas. Seda põhjusel, et sõit Tallinna ja Tartu vahel saab olema sujuvam ning ohutum, mõjudes positiivselt majandusele ja inimeste liiklemisele,» selgitab Sirk. Lisaks on uuel teel kavandatud parklad ja puhkealad raskeliiklusele, mis välistavad teeäärse peatumisega liiklusohtlike olukordade teket. Erilist tähelepanu on pööratud ka keskkonnameetmetele koos loomatunnelite ja ökoduktidega.

Kose-Mäo 40-kilomeetrine uus 2+2 tee lühendab Tallinna–Tartu–Võru–Luhamaa maanteed 5,3 kilomeetri võrra. Ajaline võit on võrreldes praegusega kuni üheksa minutit, mis tuleneb nii lühenenud teekonnast, suuremast liikumiskiirusest kui ka tänasest olukorrast, kus tihtipeale tuleb liikuda sõidukite kolonnide tekke tõttu piirkiirusest aeglasemalt. Autokolonnidest möödasõidud tekitavad ohtlike olukordi, mis suurendavad liiklusõnnetuste arvu.

Vaadates liiklusõnnetuste statistikat, paistab lähiajaloos Kose-Mäo lõik silma suure hukkunute arvuga. Kogu Tallinna-Tartu maantee läbisõidust moodustab lõik 20 protsenti, kuid lausa 50 protsenti Tallinna-Tartu maanteel hukkunutest sattusid õnnetusse just Kose-Mäo lõigul.

Ka Võõbu-Mäo lõigu projekti ettevalmistus on lõpusirgel, käimas on maade võõrandamise ettevalmistused. 15 kilomeetri pikkuse Võõbu-Mäo teelõigu ehituse algus on planeeritud 2019. aastasse juhul, kui riigieelarve strateegia 2018-2022 koostamisel planeeritakse lõigu ehitamiseks vajalikud investeeringute summad.

Kose-Ardu lõigu projekteerijateks on Kelprojektas UAB, Skepast & Puhkim AS ning Reaalprojekt OÜ.