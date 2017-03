* Eile hommikul kella kaheksa ajal sõitis Tallinna–Tartu maanteel Imavere ligiduses kraavi buss koos 14 lapsega. Kuigi osal õpilastel oli turvavöö kinnitama, vajas haiglaravi vaid üks laps. Bussijuht selgitas, et õnnetuse hetkel oli bussi kiirus 70-80 kilomeetrit tunnis. Ühel lapsel kukkus nukk maha ja et ühtegi autot vastu ei tulnud, üritas bussijuht mänguasja üles tõsta. Buss kaldus vastassuunavööndisse ja sealt edasi karjamaale.



* Esna mõisast mõneminutise jalutuskäigu kaugusel asub kunagine sepamaja ja selle kõrval hobusetall. Neljandat aastat on sepamaja perenaine hambaarst ja joogaõpetaja-terapeut Maimu Opmann, kes ostis hiljuti ära ka lagunemisohus hobusetalli, et sinna joogakeskust rajada. «Ma ei oska teistmoodi mõelda kui suurelt,» sõnab ta. Rahvusvahelised toetajad Itaaliast, Iisraelist ja Soomest on mõtte heaks kiitnud ja valmis toetama.



* Olgu metall, kivi või puit, Türi päästekomandos töötaval põlisel kärulasel Tauri Tõnismäel (29) istub nokitsemishuvi sügaval sees nii, et tegutsemine kodukohta (sepa)töökoja rajamise nimel tundub ainuõige.



* Järvamaal tegutseb sel õppeaastal viis õpilasfirmat, mida on oluliselt vähem kui mujal maakondades. Tänavu on õpilased müümas teenuste asemel tooteid.

Kolme eelmisel sügisel loodud õpilasfirma tootevalikus on käsitöötooted: kaks toodavad lipse, kaks lähtub taaskasutusest. Järvamaa arenduskeskuse noorte ettevõtlikkuse koordinaator Reelika Lepik on seda meelt, et õpilasfirma annab koolinoortele eluks teadmisi, oskusi ja kogemusi, on need siis korralduse või suhtlusega seotud.



* Türil korteris elanud ettevõtja Andrus Eensoo ostis Käru mõisa teadmata õieti, mis ta sellega peale hakkab. Nüüd näeb Türi vallavolikogu esimees mõisaostu hoopis uues valguses ja paneb kõigile südamele näha Türi suurvalda kui Kesk-Eesti visiitkaarti.



* Kassihärra Kitu lamab rahulikult Laupa põhikooli huvitoa diivaninurgas patjadel ja kuulab, kuidas lapsed talle loevad. Ta ei lase ennast segada võõrastest inimestest ega jutuvadast, sest ta on teadaolevalt ainus paberitega teraapiakass Eestis.



* Rahakoti koju unustanud koolipoisile annab rongipileti ostuks raha üks tädi, pangakaardi postkontorisse unustanu saab sellest teada loetud minutitega, naabrimees pakub heinamaa niitmisel abi – vaat sellist sõbralikkust on kohanud Paidest Kärusse kolinud perekond Vaarmari.