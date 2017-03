Aiki Jalakas paistis Estoloppeti pikamaasuusatajate sarjas silma

Kuna Tartu Maratonil oli kuus starti, mis peeti kõik erinevates tingimustes, siis ebavõrdse olukorra ennetamiseks anti kõigile Estoloppeti sarjas osalejatele võrdsed punktid.

Sarja juht Robert Peets on tänulik kõikidele suusasõpradele ja korraldajatele, kes ilmataadi kiuste maratonide õnnestumisele kaasa aitasid. “Talve arvestades on ime, et saime suusaringid pikemad, kui vaid paar kolimeetrit. Esimest korda Estoloppeti ajaloos kasutasime kõikidel toimunud maratonidel kunstlume abi. Tööd ja vaeva oli palju ning võtan mütsi maha kõikide korraldajate ees,” kiitis Peets

Kokku on 1998. aastal alguse saanud Estoloppeti sarjas toimunud 87 maratoni ning lumepuudusel ära jäänud 13.