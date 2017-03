Loodusõhtu tutvustab veemaailma pisiasukaid

«Kes on need miniatuursed olendid, keda me tavaliselt ei taju, kuid kes ometi on mere toimimise alustalaks? Imetleme nende maavälist ilmet ja omapärast elulaadi. Tutvume hõljumiga, veemaailma pisimate asukatega,» tutvustas keskkonnaameti keskkonnahariduse peaspetsialist Piret Eensoo loodusõhtu temaatikat.

Eensoo täpsustas, et käsitlusele tulevad erinevad hõljumite rühmad, nagu üherakulised vetikad, ripsloomad, aerjalgsed ja vesikirbud, kogu oma mitmekesiuses. «Räägime, miks on mikroelustik oluline ja kuidas ta mõjutab mere elu ja meie toidulauda. Lisaks vaatleme Läänemerele omaseid probleeme loomhõljumi vaatevinklist» lisas ta.

Külas on merebioloog Lennart Lennuk (1985), Eesti loodusmuuseumi zooloogia osakonna juhataja. «Muide loodusõhtu kuulutust kaunistavad Lennart Lennuki joonistused just neist mereloomadest, kelles eelkõige juttu tuleb,» lisas Eensoo.

Lennuk kuulus eelmisel aastal Matsalu loodusfilmide žüriisse, festivali koduleht tutvustab teda kui erialalt merebioloogi, Eesti Loodusmuuseumis zooloogi, kuraatorit ja loodusfotograafi. «Koostanud koostanud kolm suuremat näitust ja olnud paljude teiste näituste sünni juures.

Lisaks on Lennart Lennuk käivitanud Rapla kultuuriklubis BAAS loodusfilmide sarja »Mine Metsa, Kui Äge Loodusfilmiõhtu!« ning on Rapla uue muusika- ja teatrifestivali SÄRIN korraldusmeeskonnas.»

Eesti Looduse 2013 märtsinumbri kaanepildi aerjalgse elutsüklist ja toidulauast on samuti joonistanud Lennart Lennuk, kes samas numbris tutvustab üht kaalukamat ja arvukamat loomhõljumi rühma aerjalgseid, kes on oluline osa aineringes.

Loodusõhtu »Elu peotäies merevees" algab teisipäeval Türi kultuurikeskuse kell 18.