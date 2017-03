Türi noored tegid vibumaailmas tegusid

EM-il on tegemist siselaskmisega ja distants on 18 meetrit, kvalifikatsioon on 60 noolt ja võitjad selgitatakse olümpiaringi põhimõttel.

Plokkvibu U-21 juunioride naiskond koosseisus Lisell Jäätma, Emily Hõim ja Meeri-Marita Paas alistas finaalis Venemaa võistkonna 226:222. Duelli alguses läksid venelannad 58:57 juhtima, kuid Eesti naiskond ei andnud enam teises seerias saavutatud juhtpositsiooni käest. Seeriad olid 57:58, 57:54, 56:56, 56:54. Eesti neidude Euroopa meistritiitel on märkimisväärne, sest see on vibuspordis Eesti taasiseseisvumise aja esimene.

Lisell Jäätma (EST) – Layla Annison (GBR) duell lõppes seisuga 141:143 ja andis Lisell Jäätmale plokkvibu naisjuunioride 4. koha. Seeriad olid: 28-28, 28-29, 27-28, 29-29, 29-29. Individuaalselt jõudis Meeri-Marita Paas 8. kohale.

Plokkvibu juuniorid noormehed Robin Jäätma, Kristjan Puusepp ja Artur Aas lõpetasid meeskondlikult 5. kohaga ja individuaalselt tuli neil juba esimeses duellis kaotus vastu võtta.

Koondisega on Prantsusmaal kaasas treenerid Raul Kivilo ja Maarika Jäätma.