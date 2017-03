Emakeelepäeval kõlab Vikerraadios taas e-etteütlus

2008. aasta 14. märtsil toimus kõige esimene e-etteütlus, kus osalejaid oli 277. Aastatega kasvas see arv jõudsalt, 2011. aastast loodi neli kategooriat (filoloogid, õpilased, täiskasvanud ja muu emakeelega inimesed) ning esmakordselt ületas osalejate arv tuhande osaleja piiri. Möödunud aastal oli osalejaid juba 5573. Paar aastat tagasi tuli juurde ka viies kategooria välismaal elavatele eestlastele. Kokku on aastate jooksul Vikerraadio toimetusse jõudnud ligi 24 000 etteütlust ning paljud koolid on võtnud võistluse oma emakeelepäeva tähistamise traditsiooniks.

Tänavune etteütlus kõlab raadioeetris 14. märtsil kell 10.30 ja kuulajail tuleb tekst kirjutada etteütluse aknasse, mis ilmub Vikerraadio kodulehele sama päeva hommikul. Kõige kiiremini täiesti korrektse teksti saatnud kuulajad on võitjad. Arvesse lähevad kõik enne kella 11 saabunud etteütlused. Saate alguses, kell 10.05 antakse kirjutajatele veel viimaseid juhiseid.

Võitjad kuulutatakse välja saates "Uudis+", mis algab kell 12.15.

E-etteütluse võitjad selguvad viies kategoorias: õpilased, täiskasvanud, filoloogid ja emakeeleõpetajad, muu emakeelega inimesed ning välismaal elavad-õppivad eestlased. Kõik osalejad kirjutavad sama teksti, kuid lisaks üldvõitjale premeeritakse eraldi kategooriate võitjaid ja kõigi osalejate vahel loositakse samuti välja auhind. Tänavu antakse uuendusena eriauhind parimale nutiseadme vahendusel kirjutajale. (ERR)