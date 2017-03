Foto on illustratiivne

Lugeja küsib: Ostsin poest sinki, mida palusin müüjal viilutada. Viilutamisel lõikas müüja endale sõrme. Kui tuttavate seas sellest juttu tuli, ütlesid nad, et on õige tihti lihatoodete letis näha plaasterdatud näpuga töötajaid. Kas nende viilutajatega töötamine on tõesti nii ohtlik?