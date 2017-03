Järvamaa keskraamatukogus läheb raamatuesitluseks

Käes on 34. sajand, inimkond on levinud tähtedele ja jätkab jõudsalt koloniseerimist. Spoti-nimelisel kolkaplaneedil on Teckland Leathercord, kohalikus ülikoolis töötav teadlane, antud kohtu alla oma naise mõrvamise eest. Näib, et teda ootab ees vältimatu pikk vangistus...Millised saladused peituvad Leathercordi minevikus ja mis on tulevikul tema jaoks varuks?

Raamatusse on pildid joonistanud autori tütar Hanna Liisa Rüütel.