Kose–Ardu lõik on üks osa Kose–Mäo neljarajalisest maanteelõigust, mis on plaanitud valmima aastaks 2022. Kose–Ardu 12 kilomeetri pikkuse lõigu ehituse algus on kavandatud selleks suveks ja Ardu–Võõbu lõigu ehitushange avaldatakse kolmandas kvartalis.