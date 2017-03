* Paide linnavalitsus astus eile sammu uuele ujulale lähemale, kui kinnitas kahe ettevõtte ühispakkumise ujulateenuse osutamiseks alates 2019. aastast. Riigihankele, mille linnavalitsus ujulateenuse sisseostmiseks välja kuulutas, laekus tähtajaks ehk 9. märtsiks üks pakkumine. Paide linnapea Siret Pihelgas täpsustas, et see oli ühispakkumine, mille tegid aktsiaseltsid Neli Kuningat ja Kingstor. Pakkumuse summa oli 1 963 440 eurot, mis oli mõnevõrra väiksem kui piirhinnaks seatud 1 965 000 eurot.



* Juhuslikult suusatamise avastanud brasiillanna Leila Mostaco Guidolin on jõudnud alasse kiinduda niivõrd, et jõudis olümpiaunistusest kannustatult esimest korda Eestisse ja pühapäeval Valgehobusemäele Jaak Mae suusasõidule võistlema. Suure sõstrakarva silmad, lai naeratus, laimiroheline Brasiilia lipuga peapael – Eestimaa märtsitalves näeb brasiillanna välja vaid veidi eksootilisem kui teised Albu suusasõidul startivad naised.



* Et Järvamaa töömess korraldatakse tänavu koos Kesk-Eesti karjäärimessiga, kolib üritus kultuurikeskusest E-Piima spordihalli, kus saab juurde karjääripesi ja ettevõtjaid osaleb rohkem kui kunagi varem.



* Laupäeval kohtus Ameerika Ühendriikide Marylandi osariigi rahvuskaardi ülem kindralmajor Linda L. Singh Paide kultuurikeskuses talle juba tuttavate paidelastega, et esitleda oma raamatut ja rääkida sellest, kuidas ta on naisena suutnud läbi lüüa ärimaailmas ja tõusta sõjavälisel karjääriredelil nii kõrgele.



* Eelmisel nädalal Jõgeval peetud helilooja Alo Mattiisenile pühendatud muusikapäevade ajal olnud üle-eestilisel koolinoorte ja noorte vokaalansamblite konkursil läks Järvamaa lauljatel hästi ja nad tõid koju nii auhinnakohti kui ka eripreemiaid.