Puruks sõidetud Paide päästeauto asendaja tuleb Lasnamäelt

Lääne päästekeskuse kommunikatsioonijuht Kristi Kais ütles, et asendusauto oli kohe pärast õnnetust olemas. Selleks toodi Türilt kohale maakonna reservauto.

Täna võis Paide päästekomando hoovil näha Lasnamäe kirjadega põhiautot, mida meie päästjad varustusega komplekteerisid. Kais selgitas, et et see masin ongi Paide päästjate uus asendusauto. „Vana auto ekspertiis on veel pooleli ja ei oska öelda, mis sellest edasi saab,” ütles ta. „Õnnetuse täpsete asjaolude selgitamiseks on algatatud sisejuurdlus.”

Liiklusõnnetusse sattunud päästeautos oli neli päästjat, kellest kolm sai kannatada. Kristi Kais märkis, et kaks meest on tööl tagasi. "Ülejäänud tulevad siis, kui nende tervislik seisund seda lubab. Loodame väga, et nad paranevad varsti ja edukalt ning on peagi tagasi,” lausus ta.