Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

*Paide ühisgümnaasiumist 2018. aasta sügisel tekkiva põhikooli nimekonkurss jõudis lõpule ning ülekaalukalt meeldis koolirahvale Hillar Hanssoo nimeline Paide põhikool, millest saabki suure tõenäosusega uue kooli nimi.

Sügisel algaval uuel õppeaastal kuulutab nimekonkursi välja ka teine Paidesse tekkiv põhikool, mis luuakse senise Paide gümnaasiumi järglasena.

Ehkki praegu nimetatakse Paidesse rajatavat uut kooli Paide riigigümnaasiumiks, siis 2018. aastal, kui mõlemal põhikoolil on oma nimi, hakkab kool kandma ikkagi Paide gümnaasiumi nime.

*Esmaspäeval, 20. märtsil kell 12.29 saabub kevad ja Türi hakkab jälle kandma kevadpealinna täieõiguslikku tiitlit.

Tavapäraselt on sel puhul türilased, aga ka kaugemalt tulijaid oodatud Türile kevade saabumist ühiselt tervitama ja lustakast meelelahutusest osa saama. Sel korral on kava kokku pannud Viljandi kultuuriakadeemias kultuurikorraldust õppiv Mikk Otsus, kellel see on ühtlasi kooli lõputöö.

*Kuigi praegu näitavad lume alt väljasulanud viljapõllud rohetamise märke, selgub talvitumise tõeline pale alles paari nädala pärast ja loodetavasti kannatab aprillil algul ka traktoritega põllule sõita, et tärkavat võrset lämmastikuga turgutada.

Baltic Agro agronoom-nõustaja Helina Märtmann ütles, et paari nädala jooksul selgub, mis seisus põllult paistev talivili on. Kui täna võib ta öelda, et talirapsiga on hästi, siis kahe nädala pärast võib ta rääkida vastupidist juttu. «Lihtsalt kevadine ilm võib mõjutada veel sedavõrd talivilja olukorda.

Eriti halba teeb öine suur miinuskraad, sest päevane soe hakkab vaikselt orast äratama ja öine miinus annab sellele siis kui valusalt vastu näppe,» lausus ta.

*Kaks Paides vabatahtlikuna töötavat 24aastast itaallast harjuvad WiFiga bussidega, mis väljuvad kirjas oleval ajal, ja naudivad võimalust teha peaaegu iga päev midagi elus esimest korda.

Aja jooksul on Riccardo ja Marco harjunud ka Eesti toiduga, leidnud poodidest itaalia tooraineid ja tasapisi kujunevad välja lemmikud. Marco kiidab Eesti šokolaadi, Riccardo aga verivorsti pohlamoosiga. «See moos on marjadest, mida meil Itaalias ei kasva, aga siin lihtsalt lähed loodusse ja korjad neid. Verivorst ja pohlamoos on kindlasti midagi, mida oma Itaalia sõpradele pakkuda tahan,» lausub ta.

*Laupäeval Paide E-Piima spordihalli jõusaalis peetud Paide linna Luutar Cup saalisurumises ja käega raskuste tõstmises ei meelitanud kohale küll masse, kuid tulemused olid ikkagi kõvast puust.

Võistluste peakorraldaja Ilmar Koppel ütles, et kui kergemates kaaludes eriti tugevaid tulemusi ei näidatud, siis suuremate meeste puhul olid seisud teised. «Võistlejate arv arvuks, kuid sisu poolest olid karikavõistlused täiesti teisest klassist, eriti just raskemate meeste klassides. Oli väga tugev mõõduvõtt,» lausus ta.