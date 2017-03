Buss viib põhjaranniku kevadvetele

Rahvamatk "Tere, kevad!" toimub juba seitsmendat korda ning tavapäraselt kevade esimesel pühapäeval. See tähendab, et Lahemaa looduskooli ja Harju matkaklubi korraldatav rahvamatk toimub sel aastal 26. märtsil, algusega kell 12 Loksa kooli eest. Matk lõpeb Nõmmeveski joa juures parklas.

Matka peakorraldaja ja juht, Lahemaa looduskooli juhataja Maie Itse täpsustas, et jalgsiretke pikkus on umbes 12 kilomeetrit, kuid liituda on võimalik ka Kotkalt, siis on teekonna pikkuseks seitse kilomeetrit.

Kesk-eestlasele huvipakkuvaks pidas ta matka juures näiteks kevadist vetemängu Nõmmeveski joal. "Aga kindlasti on looduses ka teisi kevade märke, mida on hea kodukandi omadega võrrelda," sõnas ta.

Soovijatel võimalik juua allikavett. "Kui on soovi seda koju viia, peaks ise pudeli kaasa võtma," märkis Itse.

Rahvamatka traditsiooni taasalgatajaks on looduse- ja matkamees, Eesti looduskaitse legend Veljo Ranniku. Matk on osalejatele tasuta, tasuda tuleb vaid bussisõidu eest. Sel korral väljuvad esmakordselt bussid rahvamatkale ka Järvamaalt. Eribuss väljub Türi keskväljakult kell 10 ja Paide kultuurikeskuse parklast kell 10.15, sõidu hind on kaheksa eurot. Kindlasti on tarvilik eelnev registreerimine, mida saab teha Kaupo Paesülla telefoninumbril 5666 3943.

Riietuse ja jalatsi paluvad korraldajad valida vastavalt ilmale, seljakotti tuleks panna juua ning midagi jõuvarude taastamiseks. Lisainfot matka kohta saab e-kirjaga lahemaalooduskool@gmail.com.