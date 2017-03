Itaalia vabatahtlikud imestavad: täpselt sõitvad bussid ja WiFi igal pool

Marco ütleb, et ta on esimest korda ka niisuguses olukorras, kus peab endast nooremate eest vastutama ja nendega sel moel aega veetma. «Tahan olla neile eeskujuks, nende silmaringi avardada ja julgustada neid oma unistusi ellu viima,» sõnab ta.

Marco kaasab nooremaid lapsi sportmängudesse ja püüab teistes tegevustes nendega ühist keelt leida, suurematega mängib ta klaverit. Riccardo õpetab pillimängu kõrval itaalia keelt ja õpib seejuures ise eesti keelt. Nad püüavad leida erinevaid tegevusi, et mitte teineteist korrata.

Aja jooksul on Riccardo ja Marco harjunud ka Eesti toiduga, leidnud poodidest itaalia tooraineid ja tasapisi kujunevad välja lemmikud. Marco kiidab Eesti šokolaadi, Riccardo aga verivorsti pohlamoosiga. «See moos on marjadest, mida meil Itaalias ei kasva, aga siin lihtsalt lähed loodusse ja korjad neid. Verivorst ja pohlamoos on kindlasti midagi, mida oma Itaalia sõpradele pakkuda tahan,» lausub ta.

Seevastu sinep, mida nad samuti proovinud on, oli Marco meelest terav nagu noahoop ja seda ta rohkem ei tahaks. Köökide erinevustest rääkides toob Riccardo esile seda, et kui itaallastel on kartul nagu iga teine köögivili, siis siin on see märksa olulisemal kohal. «Itaalias süüakse rohkem pastat ja riisi, mida siin jälle pannakse lihtsalt liha kõrvale,» lisab ta.

Imetlusväärseks peavad Marco ja Riccardo Eesti laste head inglise keelt. «Itaalias on see erakordne, et sellises vanuses lapsed oskavad ingliskeelseid sõnu ja isegi suhtlevad sinuga,» ütleb Marco.

Seega usuvad noormehed, et nende inglise keele oskus paraneb Eesti noortega suheldes kindlasti. Kui Riccardo on poole aasta jooksul saanud selgeks mõne lihtsama eestikeelse väljendi, siis Marco tunnistab, et tal on raske sõnu eristada või nende tähendust mõista – sarnaseid sõnu lihtsalt pole.

Veidi julgust annab talle teadmine, et häälduses on keeltel siiski sarnasusi.

See, et mõlemad vabatahtlikud just Itaaliast on, annab noormeestele võimaluse suhelda vabal ajal oma emakeeles. «Ikka on hea, kui teine selgitab sinu emakeeles mingid asjad lahti, see teeb võõrasse riiki sulandumise lihtsamaks,» ütleb Marco.

Riccardo meenutab, et kui ta läks üsna alguses lasteaeda muusikatunde andma, oli tal väga raske, sest mitte keegi täiskasvanutest ei rääkinud inglise keelt. «Oli raske, aga ka naljakas, sest õppisin suhtlema sõnade abita,» sõnab ta.

Esimesed sõnad olid numbrid. «Mängisime korvpalli ja õppisin ütlema, palju mul punkte on. Järgmisena tulid loomad. Ka inglise keelt õppisin kunagi samamoodi, lihtsamatest sõnadest alustades,» lisab Riccardo.

Marco ütleb, et läheb pärast Archimedes noorteprogrammist rahastatud vabatahtliku aasta lõppu ilmselt magistrantuuri, aga Riccardo kavatseb reisimist ja maailma avastamist jätkata.

KOMMENTAAR

Margit Udam

Paide avatud noortekeskuse juhataja

Oleme väga-väga õnnelikud, sest meil on kaks meesterahvast, kes meie avatud poolel tublisti tegutsevad.

Kuna enamik neist, kes meil siin käivad, on ikkagi poisslapsed, siis näen, kuidas täiskasvanud meesterahvaga suhtlemine ja nendega koos tegutsemine mõjub poistele hästi.

Meie vabatahtlikud tõesti lähevadki kohe mängima, kui poisid neid kutsuvad, ja nad kuulavad lapsi tähelepanelikult.

Meie siin noortekeskuses oleme harjunud, et võõrad on majas. Vahepeal, kui kuu või kaks oli pausi, oli kohe tühi tunne: polnudki teise kultuuri ega keelega inimest, kellele tõlkida ja selgitada. See oli justkui meie igapäevaosaks saanud. On ju Riccardo meie neljas ja Marco viies vabatahtlik.

Me muidugi kujutasime ette, et tegemist on temperamentsete lõunariigi esindajatega, aga nad on mõlemad väga rahulikud.

Neile on see kindlasti meeletu iseseisvumise aeg, sest nagu nad on rääkinud, siis Itaalias on poisid emade hoolitseda kuni 35. eluaastani. Nii et nüüd nad õpivad süüa tegema ja hakkama saama. Rõugesse suundunud Itaalia vabatahtlik läkski pärast kaht nädalat koju tagasi.

Meie poisid on väga tublid. Mõlemad on ka musikaalsed, Riccardo bänd teeb rohkem rokkmuusikat, aga Marco mängib klaverit, ta on absoluutse kuulmisega. Tema juhendab meelsamini vanemaid lapsi, kes on oma muusikalistes valikutes avatumad.

Mõlemad on siiski küllalt erinevad, et köita võimalikult palju noori.