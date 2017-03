Paide linnameeskond võtab fännid tänasele jalgpallilahingule kaasa

Paide linnnameeskonna suhtlusvõrgustiku Facebook lehel on kirjas, et täna Tallinnas toimuvale meistriteliiga kohtumisele 9-kordse Eesti meistri FC Levadiaga stardib fännibuss kell 16:30 Türi Konsumi juurest, võtab suuna Paide peale, kust ärasõit pealinna suunas on kell 16:50 Paide kultuurimaja parklast.

Fännireisi hinnaks on viis eurot, mis sisaldab ka pileti mängule! Trummid ja lipud kaasa, toome koos teise võidu ära.

Jalgpallimats Tallinnas Maarjamäe kunstmuruväljakul algab kell 19, kus kolmandas voorus lähevad vastamisi Tallinna FC Levadia vs Paide Linnameeskond.