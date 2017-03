Suveajale üleminek Elroni sõiduplaanides

Suvine sõiduplaan toob muudatusi Tallinn-Narva, Tallinn-Tartu-Valga/Koidula, Tallinn-Aegviidu ja Tallinn-Pääsküla liinide pärast kella 15 väljumisaegadesse.

Enamik muudatusi sõiduplaanis jäävad 10 minuti piiresse.

Muudatused on tingitud rahvusvaheliste reisirongide sõiduplaanidest, mis samuti suveajale ülemineku tõttu muutuvad.

Suurimad muudatused on Narva suunal. Õhtuse Narva-Tallinn reisi nr 227 uus väljumisaeg on kell 18:18 ehk senisest 1 tund ja 14 minutit varem ning Tallinn-Narva reisi nr 222 uus väljumisaeg kell 15:10 ehk senisest 17 minutit varem. Reis Tallinn-Narva nr 224 muutub samuti, uus väljumisaeg on 18:34 ehk senisest 19 minutit varem.

Suveajale üleminek nihutab mõnevõrra ka Tallinn-Tartu pealelõunaseid väljumisaegu. Kõige rohkem ehk praegusega võrreldes 16 minutit hiljem (kell 15:29) väljub Tallinn-Tartu ekspressreisi nr E016.

Mõningal määral muutuvad ka Tallinn-Aegviidu ja Tallinn-Pääsküla rongide õhtupoolsete väljumiste ajad ning muu hulgas ühtlustatakse võimaluste piires väljumiste sagedust.

Seoses suveajale üleminekuga jäävad käigust ära Tallinn-Pääsküla reis nr 717 ja Pääsküla-Tallinn reisid nr 714 ja nr 726.

Alates 26. märtsist väljuvad Tallinn-Narva ning Tallinn-Tartu-Valga/Koidula liinidel rongid pärast kella 15:00 järgmiselt aegadel:

Tallinnast Narva suunas väljuvad õhtupoolsed rongid kell 15:10 ja kell 18.34; kell 21:32 Tallinnast väljuv rong sõidab Rakvereni. Päeva teise poole rongid Narvast Tallinna suunas väljuvad kell 13:13 ja kell 18:18.

Tallinnast Tartu suunas väljuvad õhtupoolsed rongid kell 15:29 (ekspress), kell 16:44, kell 17:47 (ekspress) ja kell 20:21. Tartust Tallinnasse sõidavad rongid alates pärastlõunast kell 15:20 (ekspress), kell 17:10, kell 18:09 (ekspress) ja kell 19:58.

Tartust Valka väljub õhtupoolne rong kell 17:32 ning Valgast Tartusse kell 16:54. Tartu-Valga ja Valga-Tartu rongiühendus on ajastatud Tallinn-Tartu rongide sõiduplaani järgi. Võimalik on jätkata sõitu Tallinna suunas ning Tallinnast tulev rong sõidab Valgani. Edasi Riia suunas saab sõita Läti rongidega, lisainfo www.pv.lv. Tartust Koidula suunas väljub õhtupoolne rong kell 17:34 ning Koidulast Tartusse kell 15:42. Võimalik on jätkata sõitu Tallinna suunas ja vastupidi. Koidulast Piusale sõidab rong 29. aprillist kuni 1. oktoobrini.

Rongide sõiduplaan on leitav Elroni kodulehe sõiduplaaniotsingust, peatus.ee veebikeskkonnast, ooteplatvormide infostendidelt ning järgnevalt veebilehelt: http://elron.ee/avaleht/soiduplaan/

Eesti Liinirongid AS on kaubamärgi Elron (www.elron.ee) all tegutsev riigile kuuluv ettevõte, mis pakub kiiret, mugavat, turvalist ja keskkonnasõbralikku ühistransporti elektri- ja diiselrongidega kõigil Eesti siseriiklikel rongiliinidel. 2016. aastal tehti Elroni rongidega 6,8 miljonit reisi, mis on 4% rohkem kui 2015. aastal.