Intervjuu: Järva noormees teeb kaugtööd Ameerika firmadele

Oli korralik üheksatunnine intervjuude maraton, küll ehitasin mänge, disainisin spetsiifilisi äppe, parandasin vigu nende tarkvaras.

Kui endale tundus, et polnud väga edukas, siis päeva lõpus lepiti minuga kokku, et olen kooli lõpetades oodatud neljakuulisele praktikale. See oli väga lahe tunne! Firma asutajad olid minust paar aastat vanemad ja ettevõtte väärt miljardeid dollareid. Oli tunne, et kohtusin nagu oma iidolitega.

Kuidas läks edasi pärast neljakuulist praktikat?

Neli kuud elasin ja töötasin San Franciscos. Olin rahul kõigega. Kogu aeg olid ümber targad inimesed, sain palju areneda ja tuli end pingutada, tööpäevad olid kaheksa-üheksa tundi. Tehti ka pakkumine, et võin neile tööle jääda, kuid mina tahtsin kodumaale tagasi. Tahtsin jagada kogemusi siinsete inimestega ja edendada elu omas keskkonnas, sest Eestimaa on minu kodu. Mul polnud tahet jääda Ameerikasse. Mu elukaaslasel samuti mitte. Ta oleks pidanud selleks Ameerikas uuesti nullist meditsiini õppima. See ei tundunud meile mõlemale õige, sest meie süda kuulub Eestile.

Nii mu töösuhe lõppes ja tulin tagasi Eestisse. Tööturgu uurides tundus kõige põnevam aidata sõbral idufirmat arendada. Paari kuu möödudes võttis minuga ühendust töökaaslane Ameerikast ja soovitas üht Standfordi sõpra, kes tegi idufirmat ja oli huvitatud koostööst. Videokõne vahendusel arutasime, kas ja kuidas võiks kaugtöö neile sobida.

Mis kell videkokõnesid pidasite, öisel ajal?

Kümme tundi on tõesti ajavahe, kuid mitte päris öösel, vaid õhtul. Kui nemad tegid kõne hommikul kell üheksa, siis minule oli see kell seitse õhtul. See on täitsa talutav aeg mõttetööks.

Kaugele töösuhe arenes?

Töötan Heapis, firmas, mis tegeleb mobiili ja veebi analüütikaga, tegemist on suhteliselt väikese firmaga. Olin neil kaks ja pool aastat tagasi alustades viies töötaja. Nad on proovinud mind Ameerikasse meelitada, kuid selle asemel lõin hoopis oma konsultatsioonifirma Trinary OÜ, mille kaudu hakkasin neile oma ajusid müüma.

Heapis on nüüd teisigi kaugtöötajaid ja see ongi praeguses töömaailmas aina tavalisem – IT-maailmas küll. Mõttevahetusi tööasjade ajamiseks peame Slacki jututoas. Mõningane viivitus võib ajavahest vestlustes küll tekkida, kuid see pole ületamatu takistus.

Kogu firma kommunikatsioon käibki Slackis, sest töötajaid on Austraaliast, Poolast, Kanadast. Olulisem kui ühe laua taga istuda on see, et inimene töötaks seal, kus ta on kõige õnnelikum, sest õnnelik inimene panustab rohkem.

See on asja üks pool. Teine pool on see, et ainult kaugtöösuhetega suudavadki Ameerikas suurte gigantide nagu Google ja Apple kõrval arenda ka teised IT-ettevõtted. Teisiti nad ei suudaks lihtsalt talente enda juurde meelitada.

Milline näeb välja teie töönädal?

Töönädalas on kaks kokkulepitud videokõnet meeskonnakaaslastega. Need kestavad tavaliselt tunnikese. Tööpäeva alustan tavaliselt kella 7 ja 11 vahel jututoa avamise ja meilidele vastamisega. Vaatan, mis teised teinud on, ja vastan neile.