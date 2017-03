EKRE valis Järvamaal uued juhid

Aseesimeheks valiti Arvo Imsi ja Jana Pähklemäe ning ringkonna juhatuse liikmeks Priit Põder, Kalle Grünthal, Enn Sarv, Aare Pällin, Ando Tulvik, Kaljo Arusalu, Heli Koit ja Valmar Haava.

Rein Suurkask sõnas, et erakond läheb valimistele vastu kohalikku kultuuri ja ettevõtlust edendava programmiga. «Teeme kõik endast oleneva, et muuta elukeskkond paremaks, turvalisemaks, elutervemaks ja inimväärsemaks. Peame oluliseks, et ka neil, kes on majanduslikel põhjustel tööle läinud välisriikidesse, tekiks võimalus koju tagasi pöörduda,» lausus ta. (JT)