Lugeja küsib: Minuga juhtus tööõnnetus, mistõttu olin kaks nädalat haiguslehel. Olen juba ammu tööl tagasi, aga haigusraha ei ole üle kantud. Küsisin haigekassast ja sealt öeldi, et mingi raport on puudu. Tööandja ütles, et tema ei saa raportit koostada, sest arsti teatist ei ole. Mida ma tegema pean, et haigusraha kätte saada?