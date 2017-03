Lapsed seavad enda tervise ohtu

Paide noorsoopolitseinik Malle Hermanson paneb siiski lastele, aga ka nende vanematele südamele, et lapsed ratastega sõites siiski kiivrit kannaksid. "Nädalavahetusel Paide linnas ringi liigeldes märkasin, et lapsed on oma uhked jalgrattad talvekorterist välja ajanud, aga kiivrid on ikka tuppa unustanud," lausus ta. Hermanson tuletab meelde, et kiiver kaitseb lapse pead ainult siis, kui see on korralikult peas, mitte toas kuskil kapiserval.

Esialgu politseinikud kedagi trahvima ei hakka, kuid kellel jalgratta puhul täheldatakse puudujääke või pole alaealisel ratturil kiivrit peas, nendele teevad politseinikud selgitustööd.