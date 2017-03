Noorsportlaste toetuseks läheb loosi 25 000 eurot

Kõik noorsportlased on oodatud kandideerima ERGO kindlustusseltsi noorte sportlaste stipendiumile, mille koguväärtus on 25 000 eurot. Stipendium antakse välja teist aastat ja selle eesmärk on toetada eelkõige nende lootustandvate noorte sportlaste ettevalmistust ja osalemist rahvusvahelistel võistlustel, kelle rahalised võimalused on seni olnud piiratud. Stipendium on mõeldud treening- ning võistluskulude või spordivahendite soetamise katteks.