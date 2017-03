Pilk ajalukku

Laupäeva pärastlõunal nägid jalutajad Paide kesklinnas, kuidas mööda Pärnu tänavat kihutas kaks mootorratast, neile järgnes eravärvides politseiauto, vilkur katusel.

Kui selline vaatepilt on suhteliselt haruldane, siis kihutavad mootorratturid on viimasel nädalal kujunenud linnapildi lahutamatuks osaks.

Paide politseijaoskonna ülemkomissari Janno Ruusi andmetel on Paides ligi kümmekond mootorratturit, kes vilistavad kiirusepiirangutele. «Võib tõesti öelda, et selles mõttes on kord linnas käest ära,» lausus ta.

Ruus tunnistas, et kihutavaid mootorrattureid on politseinikel raske tabada, sest neil on auto eest kerge minema pääseda. «Rattureil on kiivrid peas ja nägu ei paista, nii saavadki nad hiljem väita, et pole sõitnud,» kurtis ta.

Ruus tunnistas, et politseinikud lasevad mõnikord kiirust ületanud ratturi minema seetõttugi, et teda taga ajama hakates võivad ohtu sattuda teised liiklejad.

Ruus lubas, et mootorratturite karistamatus ei kesta kaua, sest politseinikud rakendavad nende tabamiseks meetmeid. «Piirame neid näiteks mitme autoga,» lisas ta.

Ruus märkis, et teab mootorratturit, kes lausa naudib politseinikega võidukihutamist ja on käinud isegi politseimaja ees «paarutamas».

Ruus kinnitas, et seda meest on kiiruseületuse eest mitu korda karistatud ja karistuseks isegi juhiluba ära võetud, kuid siis on ta sõitnud ilma loata.

