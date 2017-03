Viime sisse rahvaalgatuse, et kaasata kodanikke rohkem riigijuhtimisse

Eesti Vabariigi põhiseaduse esimene paragrahv sätestab, et meie kõrgeima riigivõimu kandja on rahvas. Selle põhimõtte sisu on sõnastatud põhiseaduse 56. paragrahvis, mille järgi teostab rahvas riigivõimu hääleõiguslike kodanike kaudu riigikogu valimistel ning rahvahääletustel. Taasiseseisvunud Eestis on rahvas saanud oma tahet väljendada seitsmetel riigikogu valimistel ning ainult ühel rahvahääletusel. Viimane korraldati Eesti liitumise üle Euroopa Liiduga ning sellega kaasneva põhiseaduse täienduse üle.