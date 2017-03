Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* «Türi on kevadeks valmis!» kinnitas Türi vallavanem Pipi-Liis Siemann napp veerand tundi enne astronoomilise kevade saabumist. «Lund ei ole me ammu näinud, Otepää krabas vist sel aastal kõik endale,» lisas ta muiates.

Siemanni kinnitusel on nad valmis sellekski, et kevad tuleb seekord ilusam kui mõnel eelmisel aastal. Pidulikkust eile keskpäeval Türi keskväljakul igal juhul jagus. Ka inimesi, keda näis igast tänavast muudkui juurde tulevat.



* Üle-eestiline talgupäev «Teeme ära!» on tänavu 6. mail, mil Järvamaa üks osalejarohkeim ettevõtmine peaks kava järgi olema ühe päevaga Väätsa valla maadele rajatav rabatee. Väätsa vallavanema Lauri Läänemetsa selgitusel läheb selleks tarvis 150–200 talgulist, kes juba valmis varutud laudmaterjali rappa veavad, sobiva pikkusega mooduliteks kokku kruvivad ja paika sätivad.



* Paides MoeP.A.R.Kil kohtunud noored moeloojad näitasid, kui fantaasiaküllane võib olla rõivavalik, ning selleks, et olla popp ja noortepärane, peab olema julgust teistest erineda.



* Mesinikud veel tarusid väga ei torgi, vaid hindavad talvitumise seisu sumina järgi, valmistavad mesilastele kärjepõhju, müüvad mett ja loodavad, et tuleb hea saagi aasta, vastasel juhul kujuneb mesi veel suuremaks defitsiidiks.



* Eelmisel neljapäeval Peetri alevikus Kareda valla majas korraldatud Järvamaa põhikoolide teaduskonverentsil kärgatasid paugud, süttisid laste peopesad ja põrandal ujus tossupilv.



* RR suusaklubi ja Ambla SK kasvandikel lõppes kohalike meistrivõistluste hooaeg nädalavahetusel Jõulumäel. Neidude N18 klassi sprinditeates polnud vastast Kaidy ja Keidy Kaasikule. Naiste teatesõidus tuli neile kolmas koht.