Järvamaa valib taas aasta ema

Naiskodukaitse Järva ringkonna esinaise Kirsika Ilmjärve sõnul on Järvamaa aasta ema kandidaat Järvamaal elav naine, kes on pühendunud ja väärikas ema ning eeskujuks meile kõigile. „Kandidaate võivad üles seada nii üksikisikud, omavalitsused kui ka organisatsioonid ja ettevõtted ehk teisisõnu kõik, kes on märganud häid ning eeskujulikke Järvamaa emasid, keda tunnustada ning teistele eeskujuks tuua," sõnas Ilmjärv.

Maavanem Alo Aasma sõnul on meil aasta ema tiitlit väärt inimesi ilmselt igas maakonna vallas ja külas. „Loodan, et ka kaheksandal aasta ema konkursil teevad esitajad hindajate elu raskeks ning esitatakse palju häid kandidaate, kelle vahel valimine saab siis keeruline olema," ütles maavanem.

Taotlused, märgusõnaga „Aasta ema", saata 3.aprilliks Naiskodukaitse Järva ringkonna instruktori e-posti aadressile taive@naiskodukaitse.ee või paberkandjal aadressil: Rüütli 25, 72713 Paide. Taotluse võib tuua ka isiklikult Järva Maavalitsusesse. Taotlusele märkida märgusõna: Aasta ema. Taotlusele kirjutada aasta ema kandidaadi nimi, sünniaeg, elukoht, laste arv ja vanus ning vabas vormis põhjendus, miks esitatud isik tiitlit väärib. Lisada tuleb ka taotluse esitaja nimi ning kontaktandmed. Naiskodukaitsjatest ja ühiskonnas lugupeetud isikutest koosneval žüriil on õigus küsida esitatud kandidaadi kohta täiendavat arvamust teda tundvatelt isikutelt.

Järvamaa aasta ema 2017 kuulutatakse välja nädal enne emadepäeva. Varem on Järvamaa aasta ema tiitliga pärjatud Aile Pent, Ülle Pent, Miia Jürgen, Lii Sammler, Tiiu Schüts, Elve Kask ja Silva Kärner.