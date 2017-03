„Südamelaul” koputab uksele

"Südamelaul" on omaloomingukonkurss, kus esitatakse oma loodud laule. Osalejal on võimalus võtta sahtlist välja aegade jooksul kirja pandud read või mõtted, nendele viisijupike juurde mõelda ja ette kanda just "Südamelau"l. Oma viisiridadele võib ka leida laulja, kes sooviks autori sõnumit edasi kanda.

Võitlusel on neli kategooriat: "Südamelt ära", "Südamest südamesse", "Isamaa südames" ja "Ajab südame täis!".

Teisisõnu on võimalik esitada isamaalisi, armastus- ja ühiskonnakriitilisi laule.

Kirjapanek 3. aprilliks aadressil https://goo.gl/forms/lipvIy2DNMaszOse2