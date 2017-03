Oleks patt nuriseda selle üle, et Paide ja Türi ümbruses napib tervisespordiks sobilikke kergliiklusteid. Linnad on teedega ühendatud, on valgustus, lõiguti pingid ja prügikastid. Kõige tähtsam on aga teada nippe, kuidas kergliiklusteel kulgemisest kujuneks parim elamus.