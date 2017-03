Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Eelmise aasta lõpul ületas Eesti üldhariduskoolide õpetajate keskmine palk esimest korda 1200 euro piiri, jõudes 1208 euroni. Järvamaal teenivad sellest rohkem kahe kooli õpetajad. Maakonna parimat palka saavad haridussilma portaalis avaldatud statistika järgi Paide ja Imavere valla õpetajad.



* Paide linnavalitsus teeb ettevalmistusi, et ka järgmisel aastal saaks kehvas seisus tänavad uuenduseks rahatuge. Juba praegu käib ettevalmistus Mündi ja Raudtee tänava ümberehituse nimel.



* Alates 13. märtsist töötab Järvamaa jahindusklubi tegevjuhina Imavere jahtkonna liige Lauri Ellram, keda järvalased tunnevad rohkem kui jalgpallurit.



* Koeru ja Rakke valla ühinemisel võtab kohalik volikogu rahva arvamust kuulda juhul, kui tee valimiskasti juurde leiab detsembris olnud rahvaküsitlusega võrreldes vähemalt sadakond inimest rohkem. Reedel ja pühapäeval tuleb Koeru valla rahval vastata küsimusele, kas nad on nõus Koeru ja Rakke ühinemisega.



* Kuigi alates 1. aprillist kehtima hakkavad kodulindude väljas pidamise piirangud tunduvad Türi vallas Kirnas oma maamajapidamises kümnepealist kanakarja pidavale Aiki Faltisele jaburad, siis ta praegu vabakäigul olevaid kanu enam õue ei lase. «Kaotan jälle kanamunade saagist poole, sest vabalt ringi liikuma harjunud kanad lähevad järsku tubaseks sundides lihtsalt stressi, aga kui keeld on peal, siis tuleb seda täita,» lausus ta.



* Täpselt aasta tagasi piiksutas esimene ostja oma kaubad läbi Paide Maksimarketi nutikassasüsteemist. Nüüd kasutab seda mugavat iseteenindusmoodust peaaegu iga viies kaupluses käija.



* Türi raudteejaama hoones on aastate jooksul alustanud ja lõpetanud tegevust mitu toitlustusettevõtet, viimased pea kolm aastat on ruumid seisnud tühjalt, aga veel sel suvel tahab uksed avada uus üritaja.



* Oleks patt nuriseda selle üle, et Paide ja Türi ümbruses napib tervisespordiks sobilikke kergliiklusteid. Linnad on teedega ühendatud, on valgustus, lõiguti pingid ja prügikastid. Kõige tähtsam on aga teada nippe, kuidas kergliiklusteel kulgemisest kujuneks parim elamus.



* Mai lõpul jõuab Jäneda Pullitalliteatris publiku ette kirjanik Raimond Kaugveri meenutav lavastus «Mees raamatust», mida mängib Piibe teater. Raimond Kaugveri raamatute ja päevikute põhjal tema kireva eluloo näidendiks kirjutanud Arlet Palmiste ütles, et Kaugver oli tohutult huvitava elulooga inimene ja Eestis aegade jooksul kõige avaldatum kirjanik.