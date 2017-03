Linn ootab appi talgulisi

Talgutele ootab linn abikäsi ja vabatahtlikke.

Linnapea Siret Pihelgase sõnul on tegemist töödega, mis on eelduseks matkatee rajamisele lähitulevikus. "Plaanime lähiajal koostada antud alale ka detailplaneeringu, mis võimaldaks matkateed teha," lausus ta.

"Kui me tulevikus saame praegused kaks olemasolevat loodusrada ühendada, on meil võimalus liikuda piki mööda Pärnu jõe kallast alates Paide Ühisgümnaasiumi tagant kuni praktiliselt tehisjärveni välja. Hetkel paljud isegi ei pruugi märgata, et meil linna servas nii ilus jõgi mööda voolab. Matkatee annab võimaluse seda kaunist loodust nautida," ütles Pihelgas.

"Kutsun kõiki linlasi üles 1. aprilli heakorratöödest osa võtma, et pakkuda tulevikus head võimalust looduses liikumiseks! Kõigi abi on vajalik ning igaüks saab sellega panustada oma kodulinna elukeskkonda," lisas ta.

Talguliste kogunemine on kell 9 vana lihakombinaadi parkla juures (Mündi tn 5), võimalusel võib kaasa võtta võsasaed, mootorsaed ja kirved. Talgutöödeks on võsa maha saagimine, okste tassimine ja prahikoristamine ning talgupäev kestab kella 15ni.

Talgukorraldaja kompenseerib mootorsae kütuse, ketiteritamise ja ketiõli ning kõik abilised saavad ka talgusuppi.

Registreerimine ja info: tel: 51 46 043 või maarit@paide.ee.