Kulupõlengud kummitavad juba päästjaid

Kulu ei tohi mitte mingil juhul põletada ja seda aastaringselt. Kulu vastu saab kõige paremini võidelda sügisese niitmisega. Selliselt ei teki kevadeks tuleohtlikku kuluheina. Vähest hulka kuluheina on võimalik kokku riisuda ja alles siis lõkkes põletada. Oma kodu ümbruse kuluheinast puhtana hoidmine tõstab oluliselt ka tuleohutust. Kui naabri lõkkest säde teie maale juhtub lendama, ei ohusta see Teie majapidamist, kuna tule levikuks vajalikku vana kuluheina ei ole.

Enne lõkke tegemist veendu selle ohutus kauguses lähimate hoonete ja metsani. Ohutu vahemaa hooneteni on minimaalselt 15 meetrit ja metsani 20 meetrit. Rõhutame, et tegemist on minimaalse kaugusega, see võib alati suurem olla. Lõkkeaseme ümbrus tuleb puhastada kuluheinast, kõige kindlam on, kui lõkke alus ümbritsetakse kivide või muldvalliga, et tuli mööda kuiva taimestikku edasi ei leviks. Kindlasti jälgi ka tuule suunda ja kiirust. Lõket tohib teha, kui tuule kiirus on alla 5,4 meetri sekundis ja suund ei ole hoonetele.