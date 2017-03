Vaata, millised näevad välja kummipostid

Kummiposte on seni kasutatud lühematel lõikudel, näiteks paigaldati 2016. aastal teele nr 39 Järva-Jaani asulas 50-meetrisele lõigule sõidu- ja kõnnitee eraldamiseks.

Järva-Jaani vallavanem Arto Saare hinnangul väga innovaatlise lahendusega siiski tegemist ei ole. "Jah, need on ornaži värvi postid ehk võivad jääda autojuhtidele paremini silma, kuid visuaalse poole pealt oleksin ma igal juhul eelistanud, et seal eraldanuks sõidu- ja kõnniteed tavapärased äärekivid," arutles ta. "Ega ka nende postide vahelt saab auto kõnniteele sõita."