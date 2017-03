Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Homme saavad koerulased vallamajas vastata kirjalikult küsimusele, kas nad soovivad Koeru ja Rakke valla ühinemist üheks omavalitsuseks. Reedel käis esimese 40 minuti jooksul oma arvamust avaldamas 13 inimest. Koerulane Arvo Järvi (58) oli enne hääletust küll veidi imestunud, et küsimust Järvamaale jäämise kohta polegi, kuid kardinate taga valiku tegemine käis tal ruttu. «Oma maakond on ikka kindlam. Mina ei taha Järvamaalt ära minna,» ütles ta.



* Loodusravist teadlikud mesinikud müüvad talvel surnud mesilasi kallimalt kui purgimett, sest neist tehtav leotis on parem kui nõelravi mõju. Veel on selle kevade müügihitiks tõusnud hapukapsavedelik ja tatramesi.



* Täna tähistab Järvamaa jahindusklubi 50. tegevusaasta täitumist ja jagab sel puhul oma teenekaimatele jahimeestele väärikaid autasusid.



* Paidelane Argo Loo avaldas neljapäeval enne linnavolikogu istungit Paide raekoja ees meelt selle vastu, et linnajuhid on otsustanud loobuda ujula pidamisest ja hakkavad ülejärgmisest aastast ostma teenust Keskerakonna poliitiku Kersti Sarapuu firmalt.



* Järvamaa kutsehariduskeskuses tegutseb Kanal 2 sarja «Naabriplika» kaheksanda hooaja viiendas osas tuntud Esna endine vallavanem Paavel Koosaar. Stsenaariumi järgi hakkab vallavanemaametist ilma jäänud Koosaar otsima uut valdkonda, milles tegutseda.



* Türilane Endel Jõgisalu võiks ammu mõnusalt kiiktoolis õõtsuda ja pensionipõlve nautida, kuid peaaegu iga päev teeb ta tiiru EPT jahtkonna maadel, et näha, mis loomad on liikvel. Viimati jäi põder maakonna ühe eakaima jahimehe sihiku ette neli kuud tagasi.

Endel Jõgisalu (83) on paberite järgi olnud jahimees 63 aastat.



* Käru alevikus elav Janelle Leenurm (26) ei kujuta ette, et võiks elada kuskil suures linnas. Küll aga on tore aeg-ajalt ära käia, et näha, mis mujal ilmas tehakse.



* Märtsiküüditamine paiskas Krautide neljaliikmelise pere algul nälgivasse kolkakolhoosi, seejärel kõrgmägede kullakaevandusse. Elu muutus talutavamaks pereisa saabudes.



* Lorete Jaaniskil pole suure ekraaniga nutitelefoni, ka ei veeda ta päevi ninapidi tahvelarvutis ega teleri ees. Olgu koolivaheaeg või mitte. Aga igav tal ka pole, on hoopis hirmus palju tegemist, sest Loretele meeldib meisterdada.