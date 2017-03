Ränga tööga kullakaevanduses toitis pere ära

Kuigi asume Eestist mõned sajad kilomeetrid lõuna pool, on siin kliima palju külmem, kuna oleme nii kõrgel mägedes. Väljas tuleb ka suvi läbi käia paksude talveriietega. Aga noh, on siin inimesed enne meid elanud, eks elame ka meie. /.../ See ümbrus on siin rõhuv. Oleme nii pigistatud kõrgete, kõrgete mägede vahele, et nagu rõhuvad need mäed ja pilved on nii madalas nagu võiks neid käega katsuda… /.../

Aga mis siin hea on – on elektrivalgus ja ilusad tugevad majad. Oleme Polevoist sattunud täiesti teise maailma. Elekter, raadiod, keskkütted, klubi mis meenutab Tombi klubi. Suur tantsusaal, kinosaal, võimlemissaal, isegi piljardisaal.

Kaks suurt magasiini, kus on müüa kõike. Riideid, jalanõusid, majapidamistarbeid ja toiduaineid. Siin võib külma peale vaatamata elada, kui on aga raha. Kuid seda viimast on esialgu hirmus vähe. /.../ Muide, unustasin selle kõige tähtsama, et oleme nimelt kullakaevanduses ja mind määrati kulla ümbertöötlemise vabrikusse tööle. /.../ »

Erna kiri Akslile 5. augustil 1949

«Aksel kallis! Nii on siis meie osad sedakorda vahetunud. Sina sääl ja mina siin. Kuid mis teha. /.../ Kui sain sinu kirja, milles teatasid, et oled kodumaa poole teel, nutsin palju, kuna ootasin sind väga siia. (8. juulil 1949 töönormide ületamise eest 105 päeva enne tähtaega laagrist vabastatud Aksel Kraut jõudis pere juurde 1950. aasta detsembris. Paraku vangitapis läbi 11 vangla – toim)

/.../ Siinne elu on hoopis midagi muud kui kolhoosniku elu. Siin siis õpin, kuidas töötab ja elab nõukogude kaevur. Elamistingimused on siin hoopis paremad kui Polevois, kuid kliima halvem. Ja loodus sääl oli mitmekordselt ilusam. Siin on vaid mäed, mäed, mäed ja muud ei midagi.

Teenida võiks siin küllaldaselt, et oma peret toita, kui ei hooliks oma tervisest. Töötan vabrikus, kus töötatakse kulda ümber. Töö kaunis väsitav ja õhk mürgine. Kuid muidugi palju kergem ja parem kui kaevanduses, kuid tasu ka vastavalt palju väiksem. /.../ Lapsed, kui on terved, käivad lasteaias. On ka ööd seal, kuna meil on töö kolmes vahetuses ja tuleb vahel ka öösiti tööl olla. Lastest on kahju: lasteaias neile ei meeldi ja kodu ei ole. Elame siin praegu 11 hinge ühes väikses korteris, mis koosneb väiksest toast ja veel väiksemast köögist. Lapsi on siin kuus ja täiskasvanuid viis. /.../»

Erna kiri Akslile 27. septembril 1949

«Töölt tulles olen alati väsinud ja mis kõige rohkem halvab igasugu kirjutamis ja töö tahet – see on külm tuba. Pole meil kütet ja korter on külm kui sara, mis sooja ei pea. Siin vist saab lasta kontorist puid välja kirjutada, 45 rbl ruum.

Kuid senini pole meist veel keegi lasknud kirjutada. Ja siin on meeter puid kui vorst koera kaela. /.../ Kirjutasid kord, et peaasi, kui ei varastata. Jah muigasin kui seda lugesin, oleks tõesti õnn, kui ei varastataks. Kuigi oleme koos kõik eestlased nii öelda »omad inimesed«, auravad siin ära kõik toitained ja pisiasjad.