Ambla vald toetab Kaarel Kasper Kõrget

USA-s Soldier Hollow's peetud suusatamise U-23 ja juunioride maailmameistrivõistlustel tuli Kaarel Kasper U-23 meeste 15+15 kilomeetri suusavahetusega sõidus 19. kohale.

Veebruaris Otepääl, Maailma Karikavõistluste etapil 15 kilomeetri klassikatehnikas saavutas ta 64 koha.

Lahtis toimunud põhja suusaalade maailmameistrivõistlustel pälvis noormees meeste 15 km + 15 km suusavahetusega sõidus 54. koha. Ühtlasi oli see ka Kaarel Kasperi esimene start täiskasvanute MM-il.

“Ambla vallale on sport alati olnud tähtis ning on heameel, et meie kandist on sirgumas Eesti uus suusalootus. Selleks, et noormehe unistused täituksid on vaja kogukondliku koostööd ja toetust” lisas vallavanem. Sellel hooajal toetab Ambla vald Kaarel Kasper Kõrget 1000 euroga.

Kaarel Kasper Kõrge on püstitanud endale isikliku eesmärgi jõuda 2018 aasta taliolümpiamängudele Pyeongchang´i Lõuna-Koreas.