Kaia Iva ei plaani erakonna juhiks kandideerida

Iva kinnitas Järva Teatajale, et tema ei tegutse selles suunas, et tõusta erakonna esimeheks. „Olen keskendunud ministri tööle, sellest üle jääv aeg läheb perele ning ettevalmistumiseks sügisesteks valimisteks, et erakond teeks Järvamaal hea tulemuse,“ sõnas ta.

Türi vallas elav Iva ütles, et kodukohas tegutseb ta selle nimel, et ka pärast valimisi jätkaks vallavanemana Pipi-Liis Siemann.