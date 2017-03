Rait Pihelgas: Vaata kaardi asemel sisu

Vabaerakonna juhi ja poliitikute väljaütlemised haldusreformi tulemi üle on kummastavad. Vihjatakse, et tekkinud kooslused on kaardilt vaadates ebaloomulikud ja ei ole seotud suurte keskustega. Kas nende väljaütlemiste taga peitub tähelepanu saamine ning tulevasteks valimisteks valmistumine? Tõenäoliselt. Leian, et see ei anna õigust panna nimesid ja sildistada kogukondade otsuseid. Tunduks justkui, et vabaerakonda kuuluvad riigikogu liikmed teavad, kuidas on õige ja korrektne teha kohapealseid otsuseid. Valgustan siinkohal nii vabaerakonda kui ka kõiki teisi, kuidas loodi Järva vald.

Läbirääkimised kestsid 1 aasta 1 kuu ja 11 päeva. Osales kaheksa valda, kellest kuus otsustasid ühineda. Läbirääkimistel osales 85 volikogu liiget, kes lähtusid oma otsuste tegemisel sellest, mis on parim nende kogukonnale. Toimus lugematu arv külakoosolekuid ja arutelusid. Soovitan kritiseerijatel, eriti riigikogu liikmetel, lugeda ühinemiselepingut ja uurida Järvamaa omavalitsuste koostegemisi.

Riigireformi käigus valdadele üle antavaid ülesandeid korraldatakse juba aastaid Järvamaal koos ning oleme Eestis paljudele eeskujuks. Olgu selleks ühistranspordi korraldamine, maakondlik arendustegevus, laulu- ja tantsupeod või jäätmehooldus. Järva valla ühinejad seisavad kogukondliku omavalitsuse eest. Eesmärk on muutuvates tingimustes tagada kvaliteetne elu maapiirkonnas ja teostada regionaalpoliitikat läbi haldusreformi.

Ühise omavalitsuse loomise loogika on asumipõhine lähenemine, st. meil on asulad, millest igaühel on õigus jääda ellu ning sünergias arendada edasi maaelu. Ühinemise käigus ei lõhuta ühtegi hästi toimivat süsteemi ega teenust. Ühinenud omavalitsus on võrgustikupõhine omavalitsus, milles erinevad asulad toetavad üksteist.

Enne kritiseerima asumist soovitan vabaerakonda kuuluvatel riigikogu liikmetel tutvuda kohalike inimeste tehtud otsustega, mitte pelgalt kaardile pilku heita. Seejärel võime argumenteerida sisulistel teemadel. Oluline on meeles pidada, et ühinemine ei pea käima mööda poeteed, vaid ikka omavalitsuste ülesannete kaudu.