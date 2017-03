Rajaleidjas tuleb rahuloluteemaline teemaõhtu

Kõige paremini veerevad ümmargused rattad. Millistest kodaratest koosneb inimese karjääriratas? Mida teha, et karjääriratas oleks ka rahuloluratas? Veeretame rahuloluratast ja vestleme neist asjadest, millest koosneb meie elu, kuidas hindame oma rahulolu erinevate eluosadega, mida teha, et eraelu- ja töökarjäär oleksid tasakaalus ja saaksime olla sellega võimalikult rahul, kuidas toetada ka noori, et nad näeksid erinevaid aspekte oma elus.

Oodatud on kõik teemast huvituvad inimesed. Teemaõhtu viivad läbi Järvamaa Rajaleidja keskuse karjäärinõustaja Sirli Kriisa ja karjääriinfo spetsialist Anu Puulmann.

Osalemiseks palume registreeruda aadressil jarvamaa@rajaleidja.ee või telefonil 58860705 hiljemalt 3. aprilliks kell 10ks.