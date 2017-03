Vaata kaardi asemel sisu

Vabaerakonna juhi ja poliitikute väljaütlemised haldusreformi tulemi üle on kummastavad. Vihjatakse, et tekkinud kooslused on kaardilt vaadates ebaloomulikud ja ei ole seotud suurte keskustega. Kas nende väljaütlemiste taga peitub soov tähelepanu saada ja tulevasteks valimisteks valmistuda? Tõenäoliselt. Leian, et see ei anna õigust panna nimesid ja sildistada kogukondade otsuseid. Tundub, et Vabaerakonda kuuluvad riigikogu liikmed justkui teavad, kuidas on õige ja korrektne teha kohapealseid otsuseid. Valgustan siinkohal kõiki, kuidas loodi Järva vald.