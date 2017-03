Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Alates 1. maist peab Paide spordikeskus suure basseinitäie külma vee eest ujulas tasuma aktsiaseltsile Paide Vesi ligi 90 eurot senisest enam, sest vee-ettevõte tõstab oma teeninduspiirkondades vee ja reovee hinda. Korteriühistu Kuremari juhataja Maie Põder ütles, et maja 28 korteri põhjal võib ta teha üldistuse, et keskmiselt kulub külma vett kaks kuupmeetrit inimese kohta kuus. «Kui arvestada juurde veel ühe kuupmeetri jagu sooja vett, tuleb reovee kuluks keskmiselt kolm kuupmeetrit inimese kohta,» täpsustas ta. Kahe kuupmeetri külma vee ja kolme kuupmeetri reovee hind maksab Paide linna eratarbijale praegu kaheksa eurot ja 74 senti. 1. maist tuleb sama arve senisega võrreldes kaks eurot ja 46 senti kallim. Neljaliikmelisele perele tähendab see sellise tarbimise juures ligi kümneeurost lisakulu kuus.



* Koeru ja Rakke valla ühinemise rahvahääletus näitas, et Rakke valla elanikud on uue omavalitsuse tekke suhtes tunduvalt optimistlikumad, kuigi ka Koerus oli ühinemise pooldajaid vastastest rohkem.



* Laupäeval said Paide kultuurikeskuses kokku päris pisikesed ja suuremad laulusõbrad – toimus iga-aastane linna laste ja noorte lauluvõistlus «Lauluhäll 2017».



* Tanksemäe Saffer on veidi enam kui kahe tegutsemisaasta jooksul oma tegevuse viinud maakonnapiiridest kaugemale. Toitlustamisele lisaks peavad nad kahte kauplust. Varem FIEna tegutsenud Aili Tammleht ning toitlustusteenust pakkunud Marek Balder on Albu valla Vetepere küla elanikud. Peaaegu, et naabrid. Ja enne ühise ettevõtte loomist 20. novembril 2014 olid nad ka koostööd teinud.



* Selle hooaja Türi loodusõhtute sari lõpeb neljapäeval, 6. aprillil kell 18 tavaks kujunenud paigas, kus seekord on keskeestlastest loodusesõprade ees kaks noort saarlast.



* Laupäeval Viljandimaal Sürgaveres peetud Eesti võrkpalli-meistrivõistlustel näitasid Paide seeniorvõrkpallurid klassi ja tulid tiitlitega koju. Meistrivõistlused olid vanuseklassile 65 ja vanemad.